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Германия поможет Украине эвакуировать людей из самых отдаленных уголков мира - МИД

Германия поможет Украине эвакуировать людей из самых отдаленных уголков мира - МИД

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 марта. УНН. Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой. Об этом во время брифинга с немецким коллегой Хайко Маасом заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Сегодняшнюю беседу мы начали из противодействия коронавирусу, по координации усилий. Я благодарен моему коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли подхватывать, забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться до Отечества. Прежде всего речь идет о Латинской Америке", - сказал министр.

Он отметил, что обсудил с Маасом алгоритм, по которому это будет работать, пока этим занимаются посольства.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба "виртуально" встретился с главой МИДа Германии: о чем говорили.

Источник: УНН
Теги: Германия, эвакуация, Коронавирус, Дмитрий Кулеба
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