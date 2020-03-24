Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

КИЕВ. 24 марта. УНН. Германия призывает Россию воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине для прекращения пыток в тюрьмах на оккупированных территориях. Об этом во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы коснулись конфликта на Востоке Украины, который длится уже слишком долго. Шесть лет назад состоялась нелегальная аннексия Крыма и Германия, так же как и в прошлом, дальше будет поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы будем поддерживать это и делать этот вклад. Я прочитал отчеты комиссии ООН по правам человека о том, что в так называемых "народных республиках" на востоке Украины узники систематически подвергаются пыткам", - сказал Маас.

По его словам, Немецкое федеральное правительство резко осуждает это.

"Здесь надо разобраться быстро, в полной мере и также хотелось бы отметить, что Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине в большей степени, чем до этого, чтобы довести до конца, завершить этот конфликт", - добавил министр.

Напомним, освобожденный из плена боевиков украинец рассказал о пытках в подвалах "ДНР".