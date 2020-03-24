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В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии интенсивных больниц, а также значительное количество в операционных. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии интенсивных больниц. Около 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии, в перспективных планах перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания реанимационной помощи больным COVID-19", - сказал Ляшко.

По его словам, в то же время имеется значительное количество аппаратов в операционных, которые проводили плановые операции.

"Сегодня плановые операции на период карантина запрещены. Поэтому также эти аппараты искусственной вентиляции легких могут быть использованы для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что многие частные заведения, которые раньше не придавали статистику в Минздрав, переформатируют свои больницы и выделяют этажи, боксы, комнаты для возможного потенциального оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для обнаружения коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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