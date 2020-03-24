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У топ-менеджера Нафтогаза COVID-19 не выявили

У топ-менеджера Нафтогаза COVID-19 не выявили

Андрей Фаворов

КИЕВ. 24 марта. УНН. Директор дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрей Фаворов получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нафтогаза в Facebook.

"У нас хорошие новости! У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус - отрицательный, коронавируса нет", - говорится в сообщении.

Указано, что Андрей Фаворов и его жена чувствуют себя хорошо, но продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта.

Напомним, топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался и ждал теста на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, Коронавирус, карантин
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