У топ-менеджера Нафтогаза COVID-19 не выявили

КИЕВ. 24 марта. УНН. Директор дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрей Фаворов получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нафтогаза в Facebook.

"У нас хорошие новости! У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус - отрицательный, коронавируса нет", - говорится в сообщении.

Указано, что Андрей Фаворов и его жена чувствуют себя хорошо, но продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта.

Напомним, топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался и ждал теста на коронавирус.