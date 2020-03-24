Германия обеспокоена ситуацией на востоке Украины на фоне пандемии коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. Германия обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Коронавирус не придерживается никаких границ - ни реальных, ни вымышленных. Поэтому мы сегодня должны предотвратить гуманитарный кризис в восточной Украине, чтобы он не ухудшался. Речь идет о поставках необходимого для поддержания жизнедеятельности, а также о системе здравоохранения. Особенно это касается пожилых людей, которые остаются на тех территориях. Этот момент нас очень интересует, мы будем заниматься этим вопросом", - сказал Маас.

По его словам, этот кризис должен всех "разбудить" и подвигнуть на поиск путей, чтобы решения, принятые в "нормандском формате" и на встречах в Минске, воплощались в жизнь.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, как ведут себя главари боевиков во время карантина относительно КПВВ.