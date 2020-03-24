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Германия обеспокоена ситуацией на востоке Украины на фоне пандемии коронавируса

Германия обеспокоена ситуацией на востоке Украины на фоне пандемии коронавируса

Хайко Маас

КИЕВ. 24 марта. УНН. Германия обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Коронавирус не придерживается никаких границ - ни реальных, ни вымышленных. Поэтому мы сегодня должны предотвратить гуманитарный кризис в восточной Украине, чтобы он не ухудшался. Речь идет о поставках необходимого для поддержания жизнедеятельности, а также о системе здравоохранения. Особенно это касается пожилых людей, которые остаются на тех территориях. Этот момент нас очень интересует, мы будем заниматься этим вопросом", - сказал Маас.

По его словам, этот кризис должен всех "разбудить" и подвигнуть на поиск путей, чтобы решения, принятые в "нормандском формате" и на встречах в Минске, воплощались в жизнь.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, как ведут себя главари боевиков во время карантина относительно КПВВ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина, Германия, Коронавирус
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