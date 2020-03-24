Боевики не пропускают наблюдателей ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях

КИЕВ. 24 марта. УНН. Боевики продолжают не пропускать наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях через линию разграничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения. С начала ограничительных мер принято 429 таких решений.

"Начиная с 21 марта пограничники в КПВВ фиксируют прекращения пророссийскими вооруженными формирования пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону", - говорится в сообщении.

Так, за указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди, которые имели в том числе и документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории.

Отмечается, что кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ.

"При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли", - добавляется в сообщении.

Напомним, боевики не пропускали на оккупированные территории патрули миссии ОБСЕ ссылаясь на карантин.