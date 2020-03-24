ЕС начал переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией

КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейский союз начал переговоры о вступлении в блок с Северной Македонией и Албанией. Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливера Варгеи, передаёт УНН.

“Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее в ЕС”, — написал еврокомиссар.

По его словам, сегодняшнее политическое соглашение вернуло расширение ЕС в нужное русло и восстановило доверие к процессу присоединения.

“И мы показали, что ЕС может принимать стратегические решения даже в трудные времена. Северная Македония и Албания провели реформы, добились впечатляющих результатов и показали, что серьезная работа приносит результаты. Я уверен, что реформы будут продолжены. Еврокомиссия, со своей стороны, быстро поставит на обсуждение переговорные рамки”, — добавил Варгеи.

Напомним, в начале марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную Македонию.