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Еще один нардеп Рады, вероятно, заразился коронавирусом

Еще один нардеп Рады, вероятно, заразился коронавирусом

Сергей Рудик

КИЕВ. 25 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Рудик, вероятно, получил подтверждение заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила народный депутат Виктория Гриб в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его врач", - сообщила депутат.

Парламентарий добавила, что последний раз контактировала с нардепом Рудиком во время заседания ВРУ 17 марта. Поэтому Гриб будет в течение недели находиться на обсервации, поскольку Рудик в сессионном зале сидит рядом с ней.

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Народная депутат отметила, что инфицированный Рудик мог заразиться от Сергея Вельможного у которого недавно также диагностировали коронавирус, и он сидит в Раде перед Рудиком.

На данный момент официального подтверждения нет ни от самого депутата Рудика, ни от уполномоченных медицинских органов.

Напомним, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили коронавирус. Кроме того, коронавирус обнаружен у народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Но первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Коронавирус, ВРУ, нардепы
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