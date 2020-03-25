Еще один нардеп Рады, вероятно, заразился коронавирусом

КИЕВ. 25 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Рудик, вероятно, получил подтверждение заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила народный депутат Виктория Гриб в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его врач", - сообщила депутат.

Парламентарий добавила, что последний раз контактировала с нардепом Рудиком во время заседания ВРУ 17 марта. Поэтому Гриб будет в течение недели находиться на обсервации, поскольку Рудик в сессионном зале сидит рядом с ней.

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Народная депутат отметила, что инфицированный Рудик мог заразиться от Сергея Вельможного у которого недавно также диагностировали коронавирус, и он сидит в Раде перед Рудиком.

На данный момент официального подтверждения нет ни от самого депутата Рудика, ни от уполномоченных медицинских органов.

Напомним, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили коронавирус. Кроме того, коронавирус обнаружен у народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Но первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.