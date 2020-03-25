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Умер экс-депутат трех созывов Иван Бокий

Умер экс-депутат трех созывов Иван Бокий

Иван Бокий

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народный депутат Украины III, IV и V созывов Иван Бокий умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, народный депутат прошлых созывов Станислав Николаенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Умер народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий. Сегодня на 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий", - написал Николиенко.

Иван Бокий родился в Полтавской области, в селе Пронозовка Глобинского района, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Николаенко добавил, что Бокий всю жизнь посвятил "журналистскому делу, законотворческой работе, был настоящим патриотом Украины, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности".

По словам ректора, прощание с Иваном Боким состоится ориентировочно 26 марта о 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

Напомним, умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка.

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть, нардепы
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