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Депутат Суркис гасит многотысячные задолженности по кредитной карте - НАПК

Депутат Суркис гасит многотысячные задолженности по кредитной карте - НАПК

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КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала года народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис погасил почти 890 тыс. грн задолженности по кредитной карте. Об этом свидетельствуют уведомления об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК в феврале и марте 2020 года, передает УНН.

Так, 21 февраля Суркис погасил задолженность по кредитной карте в размере 555 тыс. грн, а 2 марта — в размере 333,2 тыс. грн.

В целом, в марте текущего года Суркис подал 6 уведомлений об изменении своего финансового состояния. С начала года — 13.

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В частности, в этом месяце Суркис получил проценты от “Таскомбанка” в размере почти 1,5 млн грн и заплатил за услуги охраны чуть больше 400 тыс. грн.

За обслуживание арендованных помещений Суркис отдал 316 тыс. грн, и за аренду недвижимого имущества — еще 195,7 тыс. грн.

Напомним, НБУ оштрафовал “А-Банк”, принадлежащий семье Суркисов, на 400 тыс. грн в рамках проверки на предмет отмывания доходов.

Также напомним, в НАПК упростили требования к заполнению деклараций. А ранее в Агентстве завили, что за полгода смогут проверить все декларации. 

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК
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