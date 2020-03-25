Сегодня состоится заседание правительства: повестка дня

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Кабмина. Члены правительства рассмотрят вопросы, связанные с карантином и распространением коронавируса в Украине, трансплантологии и денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня Кабмина.

Так, члены правительства планируют рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения".

Кроме того, планируется к рассмотрению ряд проектов постановлений, в частности, об особенностях предоставления жилищных субсидий.

На рассмотрении также проекты постановлений, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции в Украине:

О внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств;

Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

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Также министр здравоохранения Илья Емец представит на заседании проект постановления об утверждении Порядка получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений Кабинета министров Украины, такие как:

О выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции;

Об одобрении отчета о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Напомним, правительство Украины во вторник, 24 марта, зарегистрировало в Верховной Раде обновленный проект закона о совершенствовании некоторых механизмов по регулированию банковской деятельности.