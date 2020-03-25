Коронавирус: в руководстве Минздрава дефицит вирусологов

КИЕВ. 25 марта. УНН. На время эпидемии коронавируса первым заместителем министра здравоохранения должен быть назначен вирусолог-инфекционист. Об этом в комментарии УНН заявил врач Андрей Роханский.

“Специалистов на фоне распространения коронавируса в аппарате МОЗ действительно не хватает. Среди первых замов должны быть инфекционисты, в такое непростое время для страны”, — сказал он.

При этом, должность министра может занимать врач любой специальности.

“Министр должен иметь навыки кризисного менеджмента. Это — ключевое”, — добавил он.

Чтобы эффективно противостоять коронавирусу, в структуре МОЗ должно работать необходимое количество вирусологов, иммунологов и инфекционистов, считает Роханский.

“Их всех нужно объединить в одну группу, которая, под патронатом заместителя министра, будет противостоять распространению вируса в Украине”, — отметил он.

Напомним, в связи с возможной отставкой министра здравоохранения Ильи Емца, УНН решил поинтересоваться у врачей, каким должен быть руководитель сферы здравоохранения в период эпидемии.