Резников о "консультативном совете": ТКГ онлайн ничего подписать не может физически

КИЕВ. 25 марта. УНН. Из-за формата работы в режиме онлайн на фоне ситуации с коронавирусом на нынешнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе решение о создании "консультативного совета" подписано быть не может физически. Об этом говорится в комментарии вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексея Резникова, распространенном Офисом Президента, передает УНН.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются", - сообщил Резников, комментируя возможность создания "консультативного совета".

Также он сообщил, что насколько ему известно от коллег из других подгрупп, "ввиду эпидемии коронавируса все происходит в формате конфколл - видеосвязи". Так, по словам Резникова, подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно.

"По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины", - добавил вице-премьер.

Напомним, как сообщалось ранее, ТКГ решила создать "консультативный совет".

Позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Украина в Минске подписала договоренности о создании специального "консультативного совета", в которых ОРДЛО фиксируется в качестве субъекта.

Впоследствии у Зеленского объяснили свое видение "консультативного совета" в ТКГ.

После этого более 50 нардепов от "Слуги народа" обратились к Президенту из-за создания "консультативного совета".