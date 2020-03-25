ЕС сделал заявление из-за отказа боевиков дать доступ в ОРДЛО

КИЕВ. 25 марта. УНН. ЕС призывает предоставить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представителям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения на неконтролируемые правительством участки Донбасса. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, передает УНН.

"С 21 марта члены вооруженных формирований на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях Украины отказывают патрулям СММ ОБСЕ в проходе в районы, которые не контролируются государством, и из них. Кроме того, учреждения ООН, неправительственные организации и МККК сталкиваются с трудностями при доступе в районы, которые не контролируются государством. Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, учреждениям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что, в соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, в частности в части Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства.

Кроме того отмечается, что СММ адаптировала свою деятельность по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19, чтобы обеспечить постоянную безопасность для всех.

"В нынешних условиях еще более важно, чтобы гуманитарная помощь людям в этих районах продолжала доставляться. Агентства ООН, неправительственные организации и МККК должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся во всем Донбассе", - подчеркнули в ЕС.

Также в заявлении напомнили, что в последнее время в Трехсторонней контактной группе произошел ряд важных событий, таких как дискуссии по обмену удерживаемыми и определение новых участков разведения. "Россия не должна подвергать опасности этот конструктивный дух, создавая новые ограничения", - добавил представитель Евросоюза.

"ЕС по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнение минских соглашений и работу в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы для достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее пограничники сообщили, что боевики продолжают останавливать наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях через линию разграничения.



