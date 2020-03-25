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Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации в Украине

Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации в Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом в начале заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал Шмыгаль.

По его словам, режим ЧС планируется ввести на 30 дней.

"Соответственно все карантинные мероприятия планируем продлить на 30 дней", - добавил он.

Добавим, ранее режим ЧС был введен на территории ряда областей, на фоне распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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