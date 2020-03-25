Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля
КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. Такое решение только что приняли на заседании Кабинета министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля", - сообщил Шмыгаль в Telegram.
По его словам, дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
- должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Добавим, ранее режим ЧС был введен на территории ряда областей, на фоне распространения коронавируса.
В тексте упоминаются