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Правительство усилило ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

Правительство усилило ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение по инициативе главы Минздрава Ильи Емца усилить ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19, передает УНН.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

- обязательной госпитализации таких лиц;

- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Минздрав, ограничение, Коронавирус
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