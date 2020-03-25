Правительство усилило ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение по инициативе главы Минздрава Ильи Емца усилить ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19, передает УНН.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

- обязательной госпитализации таких лиц;

- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.