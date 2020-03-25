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Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Виктор Ляшко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на заседании назначил Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня. Об этом заявил во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины (Виктора Ляшко - ред.) руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня", - заявил Аваков.

По его словам, министерство разработало проект с целью назначения работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня руководителя и перевода единой системы Гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Минздрав, Коронавирус
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