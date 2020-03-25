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Венедиктова с замами собрала совещание с Аваковым и председателем Нацполиции

Венедиктова с замами собрала совещание с Аваковым и председателем Нацполиции

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора собрались на рабочую встречу руководство Офиса и МВД, а также Нацполиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В Офисе Генерального прокурора проходит рабочая встреча руководства Офиса и Министерства внутренних дел. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями, министр МВД Арсен Аваков и председатель Нацполиции Игорь Клименко планируют обсудить состояние досудебного расследования в актуальных и резонансных уголовных производствах", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта Венедиктова в Офисе Генпрокурора собрала совещание с руководителями НАБУ и САП - Сытником и Холодницким.

Источник: УНН
Теги: МВД, Офис Генпрокурора, Арсен Аваков, Национальная полиция
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