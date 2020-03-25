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Украинская, которые не успели вернуться из Британии, продлят визы

Украинская, которые не успели вернуться из Британии, продлят визы

КИЕВ. 25 марта. УНН. Граждане, которые не смогли вернуться в Украину из Соединенного Королевства на фоне мер по противодействию Covid-19, и тем самым нарушили сроки британской визы, смогут обратиться за ее продлением. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании, передает УНН.

"Уважаемые граждане, которые не смогли вернуться в Украину из-за Covid-19, что повлекло нарушение сроков вашей британской визы. По достигнутой с Соединенным Королевством договоренности те, кто оказались в такой ситуации должны прислать имейл в Хоум Офиса [email protected] и ваши визы будут продлены до 31 мая", - сообщили в посольстве.

Напомним, во вторник, 24 марта, с 12:00 деятельность всех аэропортов Украины, кроме международного аэропорта "Борисполь", прекратилась. Кроме того, гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, визы, Великобритания
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