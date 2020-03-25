Прокуратура АРК даст правовую оценку указу Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму

КИЕВ. 25 марта. УНН. Прокуратура даст правовую оценку указу президента РФ Владимира Путина, которым украинцы лишены возможности владеть землей в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура АР Крым, в рамках уголовного производства, начатого ранее по факту присвоения государственной и частной собственности, в том числе и земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, предоставит правовую оценку указанному документу. Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)", - говорится в сообщении.

Также прокуратурой автономии осуществляется процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам захвата и присвоения государством-оккупантом на территории полуострова Крым зданий, сооружений, земельных участков, автотранспортных средств, другого движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и собственности физических и юридических лиц.

"В ходе досудебного расследования удалось установить более 4000 захваченных оккупационными "органами власти" объектов, стоимостью более 60,2 млрд грн. Судами при ходатайстве прокуроров наложен арест на имущество общей стоимостью около 4,1 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время проведения досудебного расследования прокуратурой проводится активная работа по сбору доказательств совершения на временно оккупированной территории полуострова Крым военных преступлений на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

"В 2017 году направлено информационное сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое касалось незаконного присвоения государственной и частной собственности на оккупированном полуострове. Указанны сведения", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент государства-оккупанта 20 марта этого года подписал Указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Как сообщалось, прокуратура АРК напомнила РФ об обязательствах по международному праву на фоне пандемии коронавируса.