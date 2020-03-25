Власть и бизнес Винницкой области объединились в борьбе с пандемией

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народные депутаты, Винницкая облгосадминистрация и крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг МХП объединили усилия в борьбе с пандемией в Винницкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.

План действий нардепы, представители власти и бизнеса разработали в понедельник, 23 марта. Тогда, по инициативе депутата Винницкого областного совета, заместителя главы правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игоря Лещенко состоялась рабочая встреча. На ней присутствовали народные депутаты - мажоритарщики Геннадий Вацак, Олег Мейдич, Лариса Билозир и Николай Кучер, а также глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Соответственно народные депутаты уже работают по своим округам для решения текущих проблем обеспечения медицинских учреждений районов. А теперь еще и сосредоточат усилия для консолидации финансового ресурса не только на местном уровне, но и в русле общей стратегии Винницкой области", - говорят в МХП.

Одним из инструментов сотрудничества власти и бизнеса станет специально созданный благотворительный фонд "Винниччина 2020".

"Он станет общим ресурсом и будет использоваться для быстрого централизованного обеспечения медицинских учреждений Винницкой области всем необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью ради здоровья граждан", - рассказали в МХП, добавив, что к фонду могут присоединиться все неравнодушные.

"Чтобы помочь справиться области с теми вызовами, которые есть сейчас", - добавили в компании.

Напомним, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".