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В МВД объяснили, что предусматривает режим "чрезвычайной ситуации"

В МВД объяснили, что предусматривает режим "чрезвычайной ситуации"

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине сегодня был введен режим "чрезвычайной ситуации", поэтому МВД обнародовало разъяснение о том, что предполагает данное решение, передает УНН.

Так, отмечают в ведомстве, есть "большая разница между "чрезвычайной ситуацией" и "чрезвычайным положением".

"Режим чрезвычайной ситуации на территории Украины или отдельных регионов вводится по решению Кабинета министров Украины", - подчеркнули в МВД.

По данным министерства, он вводится в случае, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Во время режима ЧС власть организует:

- определяется руководитель работ или Штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;
- Штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;
- информирование населения;
- В случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;
- Непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
- Режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;
- Остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой зоне;
- Комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;
- Усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпид отношении объектов;
- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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