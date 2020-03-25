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В Днепре депутаты городского совета провели заседание на парковке

В Днепре депутаты городского совета провели заседание на парковке

КИЕВ. 25 марта. УНН. Депутаты городского совета Днепра провели заседание на парковке из-за карантинных мероприятий в связи с COVID-19. Соответствующее видео появилось на сайте городского совета Днепра, передает УНН.

"25 марта началась 55-я очередная сессия Днепровского городского совета VІІ созыва. На заседание собрались 48 депутатов", - говорится в сообщении.

Так, на видео видно как депутаты проводят заседания на парковке, разместив стулья на разрешенной дистанции друг от друга.

Как сообщал УНН ранее, постоянная комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского городского совета проводила свое заседание на улице из-за карантина.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Коронавирус, заседание, горсовет
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