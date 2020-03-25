Президент собрал глав ОГА и мэров облцентров: подробности

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, во время которого пообщался с мэрами областных центров и главами ОГА. К совещанию в режиме онлайн также присоединились Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Участники обсудили вопросы решения проблем по нераспространению и борьбе с COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"Большинство вопросов - к Министерство здравоохранения. Сложные проблемы в простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал глава государства.

Заместитель руководителя ОП и секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал о том, как произошло разделение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая в ночь на 23 марта.

"Вчера мы выкупили нужны реагенты, и сегодня в 10 утра они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории по использованию предоставленных средств напрямую - в телефонном режиме или онлайн", - сообщил он.

На совещании также затронули вопросы функционирования продовольственных рынков.

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Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасные и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов, то надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - подчеркнул Президент.

Отдельно с Премьер-министром была обсуждена социальная поддержка медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность усиленной ответственности для лиц, нарушающих самоизоляцию, приехав из-за границы.

Как сообщалось в УНН, Кабмин выделит местным бюджетам средства для поддержки учреждений здравоохранения.