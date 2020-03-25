Зеленский обсудил с президентом Швейцарии инициативу совместного производства аппаратов ИВЛ в Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой. Стороны подчеркнули важность международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предотвращению негативных последствий его распространения, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Особенно отмечена необходимость предоставления социальной помощи населению и поддержки национальных экономик, говорится в сообщении.

"... Зеленский высоко оценил принятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые пожелали вернуться домой.

Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за обработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии", - отметили в Офисе.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по быстрому налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Зеленский поздравил и поддержал инициативу по проведению 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Была также выражена надежда на проведение государственного визита федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире, добавили в Офисе.

Напомним, Зеленский обсудил с послом Китая вопрос противодействия распространению коронавируса.