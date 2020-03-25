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В Раде рассматривают возможность проведения внеочередного заседания в субботу

В Раде рассматривают возможность проведения внеочередного заседания в субботу

КИЕВ. 25 марта. УНН. Верховная Рада Украины рассматривает возможность собраться на внеочередное заседание в субботу, 28 марта. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, правда ли, что внеочередное заседание ВР планируют провести в субботу, Кравчук ответила: “Да”.

Кроме того, по ее словам, рассматривается возможность проведения в пятницу, 27 марта, заседания фракции “Слуга народа”.

Как сообщал УНН ранее, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура анонсировал на четверг, 26 марта, встречу парламентской фракции СН и внеочередное заседание Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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