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Шмыгаль заверил, что чрезвычайная ситуация не поставит крест на экономике

Шмыгаль заверил, что чрезвычайная ситуация не поставит крест на экономике

КИЕВ. 25 марта. УНН. Введение чрезвычайной ситуации в Украине не поставит крест на экономике. Если Украина пройдет вызов с коронавирусом, тогда карантин прекратят досрочно. Об этом заявил в своем видеообращении Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Чрезвычайная ситуация, это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сможет действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев.

"Я уверен, что мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, карантин
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