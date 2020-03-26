В Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Верховной Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности, в части, касающейся налогообложения доходов физических лиц. Об этом написала в Facebook народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает УНН.

"Дорабатывает законопроект "второй волны" относительно карантина. Мои мысли - это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму по не налогообложению налогом на доходы физических лиц (18%) первые четыре тысячи гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000", - написала Галина Третьякова.

Она отметила, что предлагала границу в 15 тыс. гривен, но начнут с 7 тыс., что тоже является прогрессом.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины, продлив карантин до 24 апреля.



