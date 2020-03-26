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Разумков заверил, что на период карантина ВР будет работать в штатном режиме

Разумков заверил, что на период карантина ВР будет работать в штатном режиме

КИЕВ. 26 марта. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заверил, что на период карантина, до 24 апреля, Верховная Рада будет работать в штатном режиме, как и работает сейчас. Лично он ежедневно находится на своем рабочем месте. Об этом он сообщил после совещания с членами правительства, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как будет работать ВР на период продленного карантина, Разумков сказал: “Да как и работает сейчас. Мы сейчас работаем в штатном режиме, работаем в комитетах, есть и совещания, они происходят регулярно. Я каждый день на рабочем месте, есть много депутатов, которые работают в округах, поэтому ВРУ продолжает работать”.

Как сообщал УНН ранее, в Верховной Раде дорабатывают законопроект “второй волны” карантина, в частности, в части, касающейся налогообложения доходов физических лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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