В Минобороны заверили, что срыва относительно питания в ВСУ нет

КИЕВ. 26 марта. УНН. Никакого срыва с бесперебойным питанием Вооруженных сил Украины не происходит, Минобороны достигло договоренностей с действующими поставщиками. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Министерство обороны Украины разделяет обеспокоенность сознательных граждан по обеспеченности наших воинов своевременным и качественным питанием, по поводу чего хотим высказать следующее: во-первых, ни о каком срыве питания Вооруженных Сил Украины речи не идет", - отметил Марценюк.

По его словам, 16 марта компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей ВСУ отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию коронавируса, в том числе.

"Данная ситуация поставила под угрозу питание около 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего состава, что питается). Однако в результате экстренно принятых мер Минобороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые военные части о продолжении поставок", - добавил Марценюк.

Кроме того, он отметил, что потребности обеспечивать питание военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет.

"Потребность в таких мероприятиях отсутствует и не предвидится. Но осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих Минобороны и Тыл ВС Украины довели до командиров соответствующих воинских частей алгоритм действий по взаимодействию с органами местной власти в случае наступления таких экстренных, хотя и маловероятных, ситуаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Минобороны переводит определенное количество воинских частей на питание по каталогу, другие будут питаться с использованием аутсорсинга, поскольку из-за карантина субъекты хозяйствования отказываются заключать контракты в рамках аутсорсинга.