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Кличко призвал Кабмин не уменьшать финансирование местных общин

Кличко призвал Кабмин не уменьшать финансирование местных общин

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет министров Украины планирует лишить общины местных акцизов и дополнительных субвенций на сумму почти 13 млрд гривен. Об этом на брифинге сообщил городской председатель Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Я обратился к правительству не забирать средства в местных общин, они и так еле выдерживают ситуацию в нынешних условиях, когда имеют финансовые меры по борьбе с распространением коронавируса, а правительство планирует лишить общины местных акцизов и дополнительных субвенций на сумму почти 13 млрд гривен”, — сказал Кличко.

По его словам, в такой кризис правительство поддерживать местное самоуправление а не пускать его с котомкой по миру.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве не предусматривается выделение VIP-палат для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19. Однако, руководство государства при необходимости будет иметь отдельные палаты.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Киев, Украина
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