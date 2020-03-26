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Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Виктор Ляшко

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня. Руководитель штаба - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который раздал первые задачи, необходимые для выполнения до конца дня. Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространения коронавируса сказала советник заместителя министра здравоохранения Мария Иваник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем главам областных государственных администраций создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом, организовать их работу и назначать руководителей. Также уже были розданы первые задачи и поставленные задачи до конца дня их выполнить", - сказала Мария Иваник.

Она отметила, что на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Это МОЗ, конечно, ГСЧС, Минрегион, Национальная полиция, Государственная пограничная служба. Подчеркиваю, что это не конечный список, он будет дополняться, в соответствии с задачами, которые будут возникать и поставленными вопросами. Штаб будет работать круглосуточно, 24/7", - сказала Мария Иваник.

Напомним, Виктора Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС государственного уровня.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, ЧСЗ
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