Орбан приедет в Украину и встретится с Зеленским после пандемии коронавируса - МИД

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по приглашению посетит Украину и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Даты визита будут согласованы, "когда пандемия коронавируса пройдет". Об этом договорились Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с венгерским коллегой Петером Сиярто на переговорах по видеосвязи, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

"Я рад получить от моего коллеги Петера Сиярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визит. Мы договорились, что когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита", - заявил Кулеба.

Сообщается, что министры договорились в ближайшее время финализировать соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто после встречи с Дмитрием Кулебой в феврале заявил, что успешное заседание совместной межправительственной украинского-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоится в марте, откроет двери для возможной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Украины Владимиром Зеленским весной.