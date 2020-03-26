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Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова на 27 апреля

Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова на 27 апреля

Роман Насиров

КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова в связи с неявкой защиты обвиняемых из-за карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, трое защитников обвиняемых не явились из-за карантинных мер в связи с распространением вируса COVID-19.

"О переносе заседания ходатайствовали обвиняемые и их защитники. Коллегия судей признала причину неявки защитников важной и перенесла рассмотрение дела на 27 апреля 2020 года в 9:30", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Насирова.

Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Роман Насиров, Антикоррупционный суд
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