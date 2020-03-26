Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова на 27 апреля

КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова в связи с неявкой защиты обвиняемых из-за карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, трое защитников обвиняемых не явились из-за карантинных мер в связи с распространением вируса COVID-19.

"О переносе заседания ходатайствовали обвиняемые и их защитники. Коллегия судей признала причину неявки защитников важной и перенесла рассмотрение дела на 27 апреля 2020 года в 9:30", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Насирова.

Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.