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В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы

В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" об отсрочке введения в действие второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня в Раде зарегистрировали проект закона №3266 о внесении изменений в Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" об отсрочке введения в действие второго этапа медицинской реформы.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: медицина, Верховная Рада, реформы, законопроект
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