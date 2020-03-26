Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщает министерство в Facebook, передает УНН.

"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство реорганизовало ряд министерств, некоторые из них переименовал в сентябре 2019 года.

Ранее в марте правительство отменило объединение МВОТ и Минветеранов.