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Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта

Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщает министерство в Facebook, передает УНН.

"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство реорганизовало ряд министерств, некоторые из них переименовал в сентябре 2019 года.

Ранее в марте правительство отменило объединение МВОТ и Минветеранов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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