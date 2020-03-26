Перевозки в общественном транспорте: правительство изменило ограничения по количеству пассажиров

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кабинет министров Украины разрешил перевозки в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси пассажиров, количество которых одновременно не превышает половины количества мест для сидения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство внесло изменения в некоторые свои акты, принятых ранее по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Так, разрешены определенные виды деятельности:

- деятельность заведений общественного питания по адресной доставке заказов;

- торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи;

- создание банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

- перевозки легковыми автомобилями;

- перевозки служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции;

- перевозки в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

Добавим, ранее правительство разрешило перевозить не более 10 пассажиров одновременно в маршрутных таксти и 20 в троллейбусах и трамваях.

Напомним, в столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.