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Зеленский анонсировал "пакет жестких мер" против повышения цен на продукты

Зеленский анонсировал "пакет жестких мер" против повышения цен на продукты

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 марта. УНН. В регионах Украины введут пакет жестких мер, который "испортит планы всем спекулянтам" заработать на поднятии цены на продовольственные товары. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Вчера мы провели разговор с местными властями. Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить", - сказал Президент.

По его словам, соответствующие задачи обрабатывает КМУ: часть решений уже пприйнято на заседаниях, другая будет решена сегодня. Как отметил Зеленский, речь идет не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании, но и работе критически важных объектов в регионах.

"Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - сказал Глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что завтра будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки.

Источник: УНН
Теги: Украина, цены, Коронавирус, Президент, карантин, продукты, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!
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