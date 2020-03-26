У нас не "совок": Зеленский поручил решить вопрос VIP-палат для богачей

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда вы поймете как это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - сказал Президент.

По его словам, равные условия касаются абсолютно всех - исключений не будет и для первых лиц государства, Президента, Премьер-министра и главы ВР.

"А еще я настоятельно рекомендую руководителям медучреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывания каких-то шишек. Иначе будут санкции", - добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал "пакет жестких мер" против повышения цен на продукты.