Президент заявил о планах вывести материальные компенсации медиков на уровень военных

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине стоит задача вывести материальные компенсации медицинских работников на уровень с военными. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу, ест задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый врач является "Киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все , чтобы они были максимально защищены и поощрены", - сказал Президент.

По словам Зеленского, речь и о других - пограничниках, военных, послах и дипломатах, полиции, нацгвардии и многие другие.

Напомним, Владимир Зеленский поручил решить вопрос VIP-палат для богачей.