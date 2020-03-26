Зеленский напомнил нардепам о присяге и призвал работать

КИЕВ. 26 марта. УНН. В это непростое время народные депутаты должны думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика Украины и которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Это общая борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора чем работать", - сказал Президент.

Он напомнил слова депутатской присяги: "выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

"Здесь ключевой является каждая часть - и "в интересах всех соотечественников", - "выполнять свои обязанности". Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то там говорить о страхе. Страх у вас должен быть только один - потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика Украины, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается - страна работает, и вы - не исключение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Разумков анонсировал внеочередное заседание ВР.