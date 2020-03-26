УГО не будет ставить перед медицинскими учреждениями условия в случае госпитализации должностных лиц

КИЕВ. 26 марта. УНН. Управление государственной охраны не ставить никаких особых требований перед медицинскими учреждениями в случае госпитализации должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу УГО.

"В четверг, 26 марта, начальник Управления государственной охраны Украины Сергей Рудь обратился к главе Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко с просьбой отменить действие приказа Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 25.03.2020 № 353 "Об организации медико-санитарного обеспечения мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", содержавший ряд требований медицинских учреждений на случай госпитализации должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - говорится в эт идомленни.

Отмечается, что учитывая единую гражданскую позицию должностных лиц, на которых распространяется действие вышеупомянутого приказа, Управления государственной охраны Украины не будет ставить никаких особых требований перед медицинскими учреждениями в случае возможной госпитализации лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве не предвидится выделение VIP-палат для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19. Однако, руководство государства при необходимости иметь отдельные палаты.

Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, Президент Украины Владимир Зеленский готов отменить предоставление отдельных палат для чиновников.