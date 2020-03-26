Контактная группа по Донбассу провела видеоконференцию: речь шла о взаимном освобождении удерживаемых лиц

КИЕВ. 26 марта. УНН. Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции. Обсуждали вопросы безопасности ситуации на Донбассе и обмена пленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц", - добавляется в сообщении.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Сообщается, что во время заседания никаких документов подписано не было.

Как ранее сообщал УНН, из-за формата работы в режиме онлайн на фоне ситуации с коронавирусом на нынешнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе решение о создании "консультативного совета" подписано быть не может физически.