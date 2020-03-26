Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 27 марта 2020 02:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6690
Версия для печати

Завтра в Москву отправится спецрейс за украинцами, которые не могут вернуться из-за карантина

Завтра в Москву отправится спецрейс за украинцами, которые не могут вернуться из-за карантина

КИЕВ. 26 марта. УНН. Завтра из Киева в Москву отправится поезд, чтобы забрать граждан Украины, которые по карантине меры не могут вернуться домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Укрзализныци.

“Укрзализныця, по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев — Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба: РФ не способствует транзиту в Украину материалов, необходимых для выработки медпрепаратов

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн.

Напомним, Украина вернула из Австрии более полутысячи украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.