Завтра в Москву отправится спецрейс за украинцами, которые не могут вернуться из-за карантина

КИЕВ. 26 марта. УНН. Завтра из Киева в Москву отправится поезд, чтобы забрать граждан Украины, которые по карантине меры не могут вернуться домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Укрзализныци.

“Укрзализныця, по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев — Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

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Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн.

Напомним, Украина вернула из Австрии более полутысячи украинцев.