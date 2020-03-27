Трамп о первом месте США по количеству больных COVID-19: мы тестируем невероятное количество людей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение высказал в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает УНН.

Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай и Италию по количеству инфицированных.

“Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей”, — заявил президент США.

“Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это достаточно сложно”, — убежден Трамп. “Никто не знает, какие цифры в Китае”, — считает он.

Согласно приведенным университетом данным, в США больше случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США принял законопроект на 2 трлн долларов для преодоления экономических последствий коронавируса

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.