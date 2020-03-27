В оккупированном Крыму обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. В оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"За прошедшие сутки у нас семь новых больных. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все мероприятия, направленные на сохранение их жизни и здоровья", - заявил самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По словам так называемого "главного санитарного врача Крыма" Натальи Пеньковской, у 10 зараженных коронавирусом - симптомов нет.

"Всего по Республике Крым зарегистрировано 14 случаев заражения коронавируса. Десять - без клинических проявлений. Это те лица, которых мы обнаружили при работе с той категорией граждан, возвращающихся из-за границы. Они могли стать распространителями инфекции, если бы не были вовремя обнаружены", - сказала Наталья Пеньковская.

Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек.