Регистрация | Вход |
USD: 27,77 -0,0297  EUR: 30,11 0,0123 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 27 марта 2020 11:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13635
Версия для печати

В оккупированном Крыму обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19

В оккупированном Крыму обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. В оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"За прошедшие сутки у нас семь новых больных. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все мероприятия, направленные на сохранение их жизни и здоровья", - заявил самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По словам так называемого "главного санитарного врача Крыма" Натальи Пеньковской, у 10 зараженных коронавирусом - симптомов нет.

"Всего по Республике Крым зарегистрировано 14 случаев заражения коронавируса. Десять - без клинических проявлений. Это те лица, которых мы обнаружили при работе с той категорией граждан, возвращающихся из-за границы. Они могли стать распространителями инфекции, если бы не были вовремя обнаружены", - сказала Наталья Пеньковская.

Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, Коронавирус, карантин, аннексия Крыма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.