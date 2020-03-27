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В Минздраве рассказали, как будет работать штаб по ликвидации последствий COVID-19

В Минздраве рассказали, как будет работать штаб по ликвидации последствий COVID-19

Виктор Ляшко

КИЕВ. 27 марта. УНН. В штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, будут привлечены все имеющиеся государственные ресурсы. Штаб будет реагировать на угрозы, которые создает эпидемия COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Facebook.

"Задачей штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации является реагирование на угрозы, которые создает эпидемия коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации позволит собрать всю важную информацию о распространении коронавирусной болезни COVID-19, оперативно принимать решения и реагировать на угрозы, которые создает эпидемия. Штаб будет работать круглосуточно.

"К работе штаба и решению вопросов я буду привлекать все имеющиеся государственные ресурсы и структуры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавирусной болезни и ликвидировать все последствия", - отметил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера, 26 марта, состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ЧС государственного уровня.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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