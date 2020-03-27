Дубилет сообщил, что не собирается возвращаться в Кабмин

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что он не будет входить в состав Кабмина Дениса Шмыгаля, но доведет свои проекты до конца. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (прошлый пост). Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - написал Дмитрий Дубилет.

Он также добавил, что собирается вернуться в родную стихию - в бизнес.

Напомним, 5 марта Дмитрий Дубилет сообщал, что он может остаться в Кабмине.

Также напомним, 4 марта Верховная Рада распустила Кабмин и уволила премьер-министра Алексея Гончарука.