Дубилет сообщил, что не собирается возвращаться в Кабмин
Дмитрий Дубилет
КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что он не будет входить в состав Кабмина Дениса Шмыгаля, но доведет свои проекты до конца. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНН.
"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (прошлый пост). Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - написал Дмитрий Дубилет.
Он также добавил, что собирается вернуться в родную стихию - в бизнес.
Напомним, 5 марта Дмитрий Дубилет сообщал, что он может остаться в Кабмине.
Также напомним, 4 марта Верховная Рада распустила Кабмин и уволила премьер-министра Алексея Гончарука.
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По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмин я входит не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (прошлый пост). Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию - в бизнес. Всем желаю пережить карантин с наименьшими потерями и, конечно, здоровья.
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