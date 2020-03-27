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Венедиктова представила своих новых заместителей

Венедиктова представила своих новых заместителей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила двух своих новых заместителей — Андрея Любовича и Алексея Симоненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“В пятницу, 27 марта 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора двух своих новых заместителей — Андрея Любовича и Алексея Симоненко”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что она сообщила, по каким направлениям они будут работать, и объявила новое распределение обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова освободила от должности главного прокурора Киева Сергея Юлдашева.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина
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